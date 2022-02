Tennis, condannato lo stalker di Raducanu: si era presentato tre volte nella casa della ragazza (Di mercoledì 23 febbraio 2022) E’ stato condannato da un tribunale londinese Amrit Magar, stalker della giovane Tennista Emma Raducanu. 5 anni di ordine restrittivo per l’uomo di origini nepalesi, che dovrà stare ad almeno un miglio di distanza dalla giocatrice britannica e dai suoi familiari. Inoltre, dovrà trascorrere 18 mesi in una comunità di recupero e svolgere 200 ore di servizi sociali. Sospiro di sollievo per Raducanu, particolarmente scossa dalla vicenda. Il 35enne si era infatti innamorato della ragazza al punto da recarsi nella sua casa ben tre volte. Fortunatamente non aveva mai avuto contatti con Emma né con la sua famiglia, “limitandosi” ad addobbare un albero in giardino, rubare una scarpa e lasciare un mazzo di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) E’ statoda un tribunale londinese Amrit Magar,giovaneta Emma. 5 anni di ordine restrittivo per l’uomo di origini nepalesi, che dovrà stare ad almeno un miglio di distanza dalla giocatrice britannica e dai suoi familiari. Inoltre, dovrà trascorrere 18 mesi in una comunità di recupero e svolgere 200 ore di servizi sociali. Sospiro di sollievo per, particolarmente scossa dalla vicenda. Il 35enne si era infatti innamoratoal punto da recarsisuaben tre. Fortunatamente non aveva mai avuto contatti con Emma né con la sua famiglia, “limitandosi” ad addobbare un albero in giardino, rubare una scarpa e lasciare un mazzo di ...

