Tennis, arrivano le scuse di Alexander Zverev dopo l’escandescenza al Torneo di Acapulco (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Piove sul bagnato in casa Alexander Zverev. Il Tennista tedesco si è reso protagonista di una scena deprecabile al Torneo di Acapulco scagliandosi verso l’arbitro Alessandro Germani prima verbalmente e poi a suon di racchettate contro la torretta dello stesso giudice. Causa scatenante dell’impulso d’ira una chiamata a giudizio di Zverev inesatta durante il super tie-break del match di doppio. L’ATP ha condannato fermamente il gesto di “Sascha” squalificandolo senza appello dalla rassegna messicana (Torneo individuale compreso). Il brutto episodio fa il paio con le accuse di violenze domestiche perpetrate all’indirizzo di Zverev dell’ex fidanzata Olya Sharypova. Nel pomeriggio sono arrivate le scuse formali diffuse via social dal numero ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Piove sul bagnato in casa. Ilta tedesco si è reso protagonista di una scena deprecabile aldiscagliandosi verso l’arbitro Alessandro Germani prima verbalmente e poi a suon di racchettate contro la torretta dello stesso giudice. Causa scatenante dell’impulso d’ira una chiamata a giudizio diinesatta durante il super tie-break del match di doppio. L’ATP ha condannato fermamente il gesto di “Sascha” squalificandolo senza appello dalla rassegna messicana (individuale compreso). Il brutto episodio fa il paio con le accuse di violenze domestiche perpetrate all’indirizzo didell’ex fidanzata Olya Sharypova. Nel pomeriggio sono arrivate leformali diffuse via social dal numero ...

Advertising

FedericoSaltato : @_IlBoris Ha detto che se oggi pomeriggio vince a tennis arrivano - Donatel58978575 : RT @BusaGian: @capuanogio Ma non era per rispettare le regole di ogni Paese? Qui i turisti arrivano e gli si chiede il tampone e questo non… - TennisItalia : #Tennis #AtpChallenger Iniziate le quali a Forlì5 ???? e arrivano tre vittorie azzurre: #Zeppieri b. #Vaccari 6-0 6-… - DiacronicoMurra : RT @BusaGian: @capuanogio Ma non era per rispettare le regole di ogni Paese? Qui i turisti arrivano e gli si chiede il tampone e questo non… - cremaonline : Acquisti di prestigio per il Tennis #Crema: arrivano #AndreaArnaboldi e #RobinHaase -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis arrivano Eurovision 2022: nuovi dettagli su strutture e allestimenti Nuove notizie riguardanti la struttura dell' Eurovision 2022 a Torino arrivano dalla stampa nazionale. Questa volta è il Corriere della Sera a riportare dati interessanti. le ATP Finals di tennis che ...

Tennis Tavolo Lucca protagonista nei campionati regionali TENNIS TAVOLO - Soltanto la giovane squadra della D3/A non è riuscita a conquistare i due punti, ... Anche dalla C femminile (nella foto) arrivano, nel terzo concentramento della stagione, due belle ...

Tennis, arrivano le scuse di Alexander Zverev dopo l'escandescenza al Torneo di Acapulco OA Sport Tennis, arrivano le scuse di Alexander Zverev dopo l’escandescenza al Torneo di Acapulco Piove sul bagnato in casa Alexander Zverev. Il tennista tedesco si è reso protagonista di una scena deprecabile al Torneo di Acapulco scagliandosi verso l'arbitro Alessandro Germani prima verbalmente ...

TENNIS: CONDANNATO LO STALKER DELLA BRITANNICA RADUCANU LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo il ritiro nel torneo di Guadalajara, in Messico, è arrivata dall'Inghilterra una buona notizia per Emma Raducanu. La 19enne britannica, con cittadinanza canadese ...

Nuove notizie riguardanti la struttura dell' Eurovision 2022 a Torinodalla stampa nazionale. Questa volta è il Corriere della Sera a riportare dati interessanti. le ATP Finals diche ...TAVOLO - Soltanto la giovane squadra della D3/A non è riuscita a conquistare i due punti, ... Anche dalla C femminile (nella foto), nel terzo concentramento della stagione, due belle ...Piove sul bagnato in casa Alexander Zverev. Il tennista tedesco si è reso protagonista di una scena deprecabile al Torneo di Acapulco scagliandosi verso l'arbitro Alessandro Germani prima verbalmente ...LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo il ritiro nel torneo di Guadalajara, in Messico, è arrivata dall'Inghilterra una buona notizia per Emma Raducanu. La 19enne britannica, con cittadinanza canadese ...