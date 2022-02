Sweetheart la trama del film stasera su Rai 4 mercoledì 23 febbraio

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)ilsu Rai 423e trailer232022 andrà in onda su Rai 4un thriller – horror in prima visione assoluta, prodotto da Blumhouse e presentato nel 2019 al SundanceFestival prima di esser rilasciato soltanto in streaming e DVD negli stessi Stati Uniti. Scritto e diretto da J.D. Dillard si tratta di un adrenalinico thriller sulla capacità di sopravvivere tra inevitabili suggestioni horror che lascia con il fiato sospeso il pubblico. Ilha una durata di 82 minuti, non ci sono dettagli sugli incassi essendo stato per lo più rilasciato in digitale.ladelsu Rai 4 La ...