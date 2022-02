Svezia Italia femminile 7-6 dcr: a un rigore dalla conquista dell’Algarve Cup (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Allo stadio Municipal di Lagos il match valido per la finale di Algarve Cup 2022 tra Svezia e Italia femminile: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Municipal di Lagos, Svezia e Italia femminile si affrontano nel match valido per la finale di Algarve Cup 2022. Sintesi Svezia Italia femminile 7-6 dcr 10? Corner Caruso – Angolo battuto forte sul primo palo. Gama sfiora la deviazione ma alla fine nulla di fatto 13? Tiro Bonansea – Ci prova da lontanissimo! Aveva visto Lindahl fuori dai pali ma non trova lo specchio 18? Gol Giacinti – Azzurre in vantaggio! Paga la pressione dell’Italia: pallone regalato dalla Svezia a Bonansea che imbuca perfettamente per ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Allo stadio Municipal di Lagos il match valido per la finale di Algarve Cup 2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Municipal di Lagos,si affrontano nel match valido per la finale di Algarve Cup 2022. Sintesi7-6 dcr 10? Corner Caruso – Angolo battuto forte sul primo palo. Gama sfiora la deviazione ma alla fine nulla di fatto 13? Tiro Bonansea – Ci prova da lontanissimo! Aveva visto Lindahl fuori dai pali ma non trova lo specchio 18? Gol Giacinti – Azzurre in vantaggio! Paga la pressione dell’: pallone regalatoa Bonansea che imbuca perfettamente per ...

PietroPecchioni : RT @Inter_Women: ??? | NAZIONALI In bocca al lupo alle nostre Nerazzurre per la finale di @Algarve_Cup Svezia vs Italia! ?????????? #ForzaInt… - RaiSport : ?? Alla #Svezia l'#AlgarveCup Le azzurre di Milena #Bartolini battute 6-5 ai rigori ?? - LFootball_ : ???? L'Italia si arrende solo ai calci di rigore. ?? La Svezia vince l' #AlgarveCup 2022. ?? Ma le #Azzurre guardano al… - redazioneDNP : L'Italia accarezza a lungo la vittoria, ma ai rigori trionfa la Svezia ?? - bambinaviviata : @phanculotutti Italia Svezia femminile è appena finita, ma non so se parlavi di questa partita -