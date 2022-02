Svezia Italia femminile 0-0 LIVE: Bonansea ci prova dalla lunghissima distanza (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Allo stadio Municipal di Lagos il match valido per la finale di Algarve Cup 2022 tra Svezia e Italia femminile: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Municipal di Lagos, Svezia e Italia femminile si affrontano nel match valido per la finale di Algarve Cup 2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Svezia Italia femminile 0-0 10? Corner Caruso – Angolo battuto forte sul primo palo. Gama sfiora la deviazione ma alla fine nulla di fatto 13? Tiro Bonansea – Ci prova da lontanissimo! Aveva visto Lindahl fuori dai pali ma non trova lo specchio Migliore in campo A conclusione del match Svezia Italia ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Allo stadio Municipal di Lagos il match valido per la finale di Algarve Cup 2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Municipal di Lagos,si affrontano nel match valido per la finale di Algarve Cup 2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 10? Corner Caruso – Angolo battuto forte sul primo palo. Gama sfiora la deviazione ma alla fine nulla di fatto 13? Tiro– Cida lontanissimo! Aveva visto Lindahl fuori dai pali ma non trova lo specchio Migliore in campo A conclusione del match...

accounttempora1 : Italia in vantaggio contro la Svezia. #AlgarveCup - gilnar76 : Svezia Italia femminile LIVE: è cominciata la finale #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - Onestep84356153 : @aliko_1982 @joveticint99 @GiovaQuez Non è uno spazio privato. Comunque: in GB e Spagna, senza GP (o in Svezia) han… - sportli26181512 : Algarve Cup, le formazioni ufficiali di Italia-Svezia: due rossonere titolari: Queste le formazioni ufficiali di It… - MilanNewsit : Algarve Cup, le formazioni ufficiali di Italia-Svezia: due rossonere titolari -