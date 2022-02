“Stupida, hai rotto i co…”. GF Vip, strana notte per Lulù e Jessica. Gli altri senza parole (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Piccolo queen drama nella notte tra Lulù e Jessica Selassié. Le due sorelle infatti, hanno battibeccato a notte fonda per la disposizione delle persone nei letti. Sì, avete capito bene. Intorno alle 4 del mattino le due si sono lasciate andare a un botta e risposta brutale. La cosa dovrebbe far capire quanto le due, che sembrano aver trovato un punto d’incontro dopo gli attriti dei mesi scorsi, invece sembrano più distanti che mai. L’ultima lite, come dicevamo, le vede scontrarsi a causa dei posti letto. Jessica e Barù si sono addormentati sul letto di Lulù e lei si è alterata, esortando sua sorella a spostarsi e svegliare Barù. Un comportamento infantile per Jessica Selassié che naturalmente ha deciso di rifiutarsi di svegliare Barù e sopratutto di sottostare alle ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Piccolo queen drama nellatraSelassié. Le due sorelle infatti, hanno battibeccato afonda per la disposizione delle persone nei letti. Sì, avete capito bene. Intorno alle 4 del mattino le due si sono lasciate andare a un botta e risposta brutale. La cosa dovrebbe far capire quanto le due, che sembrano aver trovato un punto d’incontro dopo gli attriti dei mesi scorsi, invece sembrano più distanti che mai. L’ultima lite, come dicevamo, le vede scontrarsi a causa dei posti letto.e Barù si sono addormentati sul letto die lei si è alterata, esortando sua sorella a spostarsi e svegliare Barù. Un comportamento infantile perSelassié che naturalmente ha deciso di rifiutarsi di svegliare Barù e sopratutto di sottostare alle ...

