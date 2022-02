Strapotere dei magistrati, la vera vergogna italiana sono i 5 Stelle e Travaglio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In tanti parlano (a sproposito) di come, sul caso Open, la casta politica abbia fatto quadrato nel proteggere Matteo Renzi e proteggersi dai magistrati: niente di più falso. E la vicenda mostra come soltanto i 5 Stelle e Marco Travaglio siano dalla parte delle toghe politicizzate. Niente di nuovo, direte voi: il M5S è giustizialista manettaro, nel solco di quell’Italia dei valori del poliziotto-magistrato Di Pietro che nacque da Mani Pulite; il direttore del Fatto Quotidiano è il megafono della magistratura politicizzata. Ma sul caso Open e in vista del referendum sulla giustizia emerge chiaramente un dato politico: il Parlamento (ad eccezione di M5S e i compagni di LeU, sì quello di Speranza) ha dimostrato di essere un argine contro lo Strapotere della magistratura. Caso Open, il Senato spedisce i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In tanti parlano (a sproposito) di come, sul caso Open, la casta politica abbia fatto quadrato nel proteggere Matteo Renzi e proteggersi dai: niente di più falso. E la vicenda mostra come soltanto i 5e Marcosiano dalla parte delle toghe politicizzate. Niente di nuovo, direte voi: il M5S è giustizialista manettaro, nel solco di quell’Italia dei valori del poliziotto-magistrato Di Pietro che nacque da Mani Pulite; il direttore del Fatto Quotidiano è il megafono della magistratura politicizzata. Ma sul caso Open e in vista del referendum sulla giustizia emerge chiaramente un dato politico: il Parlamento (ad eccezione di M5S e i compagni di LeU, sì quello di Speranza) ha dimostrato di essere un argine contro lodella magistratura. Caso Open, il Senato spedisce i ...

