Stop allo stato di emergenza: tra plauso e perplessità, ecco le reazioni di scienziati ed esperti in merito all’annuncio del premier (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dunque finalmente, parallelamente all’evidente calo dei contagi registrato nelle ultime settimane, nel pomeriggio il premier Draghi ha annunciato lo Stop allo stato di emergenza in Italia dopo il 31 marzo. Una notizia che gli italiani (in attesa che venga cancellato anche l’obbligo di green passa per i lavoratori over 50), hanno accolto con un grandissimo senso di ‘liberazione’ mentre, alcuni fra gli esperti, medici e virologi più ‘influenti’ – anche in seno al governo – non hanno condiviso con lo stesso entusiasmo. Andiamo a sentire il parere dei diretti interessati… Bassetti: “Non avevo dubbi su Draghi, dimostra di essere la persona giusta al posto giusto” E’ stato fra i primi a caldeggiare ‘il ritorno alla normalità’, direttore della Clinica di Malattie infettive ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dunque finalmente, parallelamente all’evidente calo dei contagi registrato nelle ultime settimane, nel pomeriggio ilDraghi ha annunciato lodiin Italia dopo il 31 marzo. Una notizia che gli italiani (in attesa che venga cancellato anche l’obbligo di green passa per i lavoratori over 50), hanno accolto con un grandissimo senso di ‘liberazione’ mentre, alcuni fra gli, medici e virologi più ‘influenti’ – anche in seno al governo – non hanno condiviso con lo stesso entusiasmo. Andiamo a sentire il parere dei diretti interessati… Bassetti: “Non avevo dubbi su Draghi, dimostra di essere la persona giusta al posto giusto” E’fra i primi a caldeggiare ‘il ritorno alla normalità’, direttore della Clinica di Malattie infettive ...

Advertising

marcodimaio : Intervenendo a Firenze #Draghi dichiara lo stop allo #statodiemergenza a partire dal 1 aprile e l’impegno a riaprir… - rtl1025 : ?? #Draghi: 'Stop a stato d'emergenza e #supergreenpass dal 1° aprile. Non sarà più in vigore il sistema delle zone… - Agenzia_Ansa : Green Pass, Costa: 'Per gli over 50 resta l'obbligo fino al 15 giugno. Il 31 marzo stop allo stato d'emergenza, ma… - BaliaLuigi : RT @marcodimaio: Intervenendo a Firenze #Draghi dichiara lo stop allo #statodiemergenza a partire dal 1 aprile e l’impegno a riaprire tutto… - florianademiche : RT @marcodimaio: Intervenendo a Firenze #Draghi dichiara lo stop allo #statodiemergenza a partire dal 1 aprile e l’impegno a riaprire tutto… -