“Stop allo stato di emergenza il 31 marzo” annuncia il premier Draghi | “Il nostro obiettivo è riaprire del tutto | al più presto”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Il Governo è consapevole del fatto che la solidità della ripresa dipende prima didalla capacità di superare le emergenze del momento. La situazione epidemiologica è in forte miglioramento, grazie al successo della campagna vaccinale, e ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese. Vogliore che è intenzione del Governo non prorogare lod’oltre il 31“. Un annuncio che era nell’aria già da diversi giorni ma che ora diviene ufficiale, e non per voce del solito virologo o del ‘politichello’ di turno, ma perché affermato dstesso, nell’incontro con le autorità e il tessuto imprenditoriale fiorentino al Teatro del Maggio Musicale.: “Il ...

Advertising

marcodimaio : Intervenendo a Firenze #Draghi dichiara lo stop allo #statodiemergenza a partire dal 1 aprile e l’impegno a riaprir… - Agenzia_Ansa : Green Pass, Costa: 'Per gli over 50 resta l'obbligo fino al 15 giugno. Il 31 marzo stop allo stato d'emergenza, ma… - AdventureS76 : RT @kidstu: #NoGreeenPass Costa: “Per gli #over50 resta l’obbligo fino a 15 giugno”. Al 31 marzo stop allo stato d’emergenza. Siate maled… - infoitinterno : Draghi a Firenze: dal 31 marzo stop allo stato di emergenza, 'riaprire al più presto' - MariellaLoi : Draghi: 'Stop allo stato d'emergenza'. Ma il green pass resta: ecco dove - Redazione -

Ultime Notizie dalla rete : Stop allo

L annuncio al teatro del Maggio di Firenze. Allentamenti su mascherine e green pass, novità per le ...Nessuna proroga dello stato di emergenza dopo il 31 marzo ,alle quarantene da contatto a scuola e fine dell'obbligo di mascherina all'aperto in ogni caso. ... intenzionato a dire addiostato ...Stop allo stato d’emergenza dopo il 31 marzo e via il sistema di zone a colori. L’annuncio, atteso, arriva dal premier Mario Draghi a Firenze, nell’incontro con le autorità e il tessuto ...«Voglio annunciare che è intenzione del Governo non prorogare lo stato d’emergenza oltre il 31 marzo. Da allora non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate. Le scuole resteranno sempre apert ...