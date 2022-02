Stop allo stato d’emergenza da Covid-19, l’annuncio di Draghi: il 31 marzo non ci sarà la proroga (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ora è ufficiale, l’Italia uscirà dallo stato d’emergenza. La conferma è arrivata per voce del Presidente del Consiglio Mario Draghi durante il suo intervento presso Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Una notizia che era nell’aria da giorni ma che ancora non aveva trovato conferme ufficiali; il Premier ha anche specificato l’impegno del governo a ridurre le restrizioni a zero nel più breve tempo possibile. Mario Draghi annuncia la fine dello stato d’emergenza in Italia “Voglio annunciare che è intenzione del governo non prorogare lo stato d’emergenza oltre il 31 marzo”, così Mario Draghi ha sciolto gli indugi confermando quanto era atteso da tempo. L’Italia ce l’ha fatta, ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ora è ufficiale, l’Italia uscirà d. La conferma è arrivata per voce del Presidente del Consiglio Mariodurante il suo intervento presso Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Una notizia che era nell’aria da giorni ma che ancora non aveva trovato conferme ufficiali; il Premier ha anche specificato l’impegno del governo a ridurre le restrizioni a zero nel più breve tempo possibile. Marioannuncia la fine delloin Italia “Voglio annunciare che è intenzione del governo nonre looltre il 31”, così Marioha sciolto gli indugi confermando quanto era atteso da tempo. L’Italia ce l’ha fatta, ...

