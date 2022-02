Stellantis, profitti in aumento nel 2021. Agli Agnelli dividendo da 462 milioni ma lo Stato ne paga 400 per lo stabilimento di Termoli (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Stellantis ha chiuso il 2021, primo anno di vita del gruppo sorto dall’unione tra Psa ed Fca, con un utile di 13,4 miliardi di euro , quasi triplicati rispetto alla somma di quelli di Fca e Psa nel 2020, e ricavi in salita del 14% a 152 miliardi. I dati hanno un significato relativo visto che si confrontano con i risultati dei due gruppi separati in un anno, 2020, caratterizzato da un mercato auto quasi paralizzato dalla pandemia. Il flusso di cassa industriale disponibile ammonta a 6,1 miliardi di euro, trainato principalmente da forti sinergie di cassa e redditività e la liquidità disponibile è pari a 62,7 miliardi. Il gruppo ha quindi deciso di distribuire ai suoi azionisti un dividendo da 3,3 miliardi di euro. Di questi, 462 milioni finiranno alla Exor della famiglia Agnelli azionista al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022)ha chiuso il, primo anno di vita del gruppo sorto dall’unione tra Psa ed Fca, con un utile di 13,4 miliardi di euro , quasi triplicati rispetto alla somma di quelli di Fca e Psa nel 2020, e ricavi in salita del 14% a 152 miliardi. I dati hanno un significato relativo visto che si confrontano con i risultati dei due gruppi separati in un anno, 2020, caratterizzato da un mercato auto quasi paralizzato dalla pandemia. Il flusso di cassa industriale disponibile ammonta a 6,1 miliardi di euro, trainato principalmente da forti sinergie di cassa e redditività e la liquidità disponibile è pari a 62,7 miliardi. Il gruppo ha quindi deciso di distribuire ai suoi azionisti unda 3,3 miliardi di euro. Di questi, 462finiranno alla Exor della famigliaazionista al ...

