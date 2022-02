Stato di emergenza, non sarà prorogato il 31 marzo. Draghi: “Scuole sempre aperte per tutti, stop alle quarantene” [VIDEO] (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Il Governo è consapevole del fatto che la solidità della ripresa dipende prima di tutto dalla capacità di superare le emergenze del momento. La situazione epidemiologica è in forte miglioramento, grazie al successo della campagna vaccinale, e ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese. Voglio annunciare che è intenzione del Governo non prorogare lo Stato d’emergenza oltre il 31 marzo". L'articolo Stato di emergenza, non sarà prorogato il 31 marzo. Draghi: “Scuole sempre aperte per tutti, stop alle quarantene” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Il Governo è consapevole del fatto che la solidità della ripresa dipende prima di tutto dalla capacità di superare le emergenze del momento. La situazione epidemiologica è in forte miglioramento, grazie al successo della campagna vaccinale, e ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese. Voglio annunciare che è intenzione del Governo non prorogare lod’oltre il 31". L'articolodi, nonil 31: “per

