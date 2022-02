Stato d’emergenza, niente proroga dopo il 31 marzo: cosa cambia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato che non sarà prolungato perché "la situazione epidemiologica è in forte miglioramento grazie al successo della campagna vaccinale". Ci saranno novità per la scuola e sull'uso delle mascherine e lo stop del sistema dei colori per le regioni. Fra i temi si cui bisognerà intervenire anche lo smart working e la campagna vaccinale Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato che non sarà prolungato perché "la situazione epidemiologica è in forte miglioramento grazie al successo della campagna vaccinale". Ci saranno novità per la scuola e sull'uso delle mascherine e lo stop del sistema dei colori per le regioni. Fra i temi si cui bisognerà intervenire anche lo smart working e la campagna vaccinale

