“Stasera tutto è possibile”, incidente per Francesco Paolantoni: il ricovero (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Da sempre uno dei protagonisti principali di Stasera tutto è possibile, il varietà che va in onda su Rai 1, Francesco Paolantoni è finito al centro dell’attenzione per un episodio tutt’altro che positivo. Non a caso, non c’entrano i suoi divertenti siparietti nello show bensì l’infortunio che si è procurato in questi giorni. Roba seria visto che il comico si è ritrovato con ben tre fratture. Immediato il ricovero all’ospedale CTO di Napoli che lo sta monitorando per ulteriori accertamenti. GF Vip, Barù spiega perché non mangia con gli altri: “Provo schifo” Messo davanti alla constatazione che non mangia mai con il gruppo, il nobile se n'è uscito con un'osservazione molto particolare ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Da sempre uno dei protagonisti principali di, il varietà che va in onda su Rai 1,è finito al centro dell’attenzione per un episodio tutt’altro che positivo. Non a caso, non c’entrano i suoi divertenti siparietti nello show bensì l’infortunio che si è procurato in questi giorni. Roba seria visto che il comico si è ritrovato con ben tre fratture. Immediato ilall’ospedale CTO di Napoli che lo sta monitorando per ulteriori accertamenti. GF Vip, Barù spiega perché non mangia con gli altri: “Provo schifo” Messo davanti alla constatazione che non mangia mai con il gruppo, il nobile se n'è uscito con un'osservazione molto particolare ...

Advertising

lorepregliasco : Il messaggio di #Putin è inquietante. Soprattutto, conta il momento: le stesse parole 6 mesi fa avrebbero avuto un… - teatrolafenice : ?? In questo video dell'Alba Music Festival 2020 Andra Bacchetti interpreta tutto il 2° libro dal 'Clavicembalo ben… - gigi_red83 : RT @VittoVilla02: Stavo provando questo vestito per andare a ballare stasera…secondo voi sotto ci sono le ?? oppure tutto all’aria? A 200 RT… - geminiattitude_ : Sto andando a lavorare quindi mi sembra doveroso cantare SONO USCITO STASERA MA NON HO LETTO L’OROSCOPOOOO Vi vogl… - ParliamoDiNews : Stasera tutto è possibile, Francesco Paolantoni ricoverato in ospedale: `Ossa rotte, ecco cosa mi è accaduto` - Il… -