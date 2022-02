Spider-Man: No Way Home: Marvel annuncia l'uscita del Blu-ray ricreando il celebre meme a tre (FOTO) (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Marvel ha appena annunciato l'uscita del Blu-ray di Spider-Man: No Way Home postando una FOTO in cui le star dei franchise sull'Uomo Ragno ricreano il celebre meme a tre. Al fine di annunciare l'uscita di Spider-Man: No Way Home in Blu-ray e in digitale, la pagina twitter ufficiale della pellicola ha appena pubblicato una FOTO in cui Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire ricreano il celebre meme a tre. Il leggendario meme che tutti conosciamo nasce dalla serie animata degli anni Sessanta: nell'episodio intitolato Doppia identità, il criminale trasformista Charles Cameo impersona l'Uomo Ragno e, in una famosissima ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 febbraio 2022)ha appenato l'del Blu-ray di-Man: No Waypostando unain cui le star dei franchise sull'Uomo Ragno ricreano ila tre. Al fine dire l'di-Man: No Wayin Blu-ray e in digitale, la pagina twitter ufficiale della pellicola ha appena pubblicato unain cui Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire ricreano ila tre. Il leggendarioche tutti conosciamo nasce dalla serie animata degli anni Sessanta: nell'episodio intitolato Doppia identità, il criminale trasformista Charles Cameo impersona l'Uomo Ragno e, in una famosissima ...

