Spalletti lancia Insigne: «Lorenzo partirà titolare col Barcellona, può direzionare il risultato» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Fiducia a Lorenzo Insigne. L’ha ribadita il tecnico del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa. Il capitano ha recuperato dopo l’affaticamento muscolare accusato prima della partita di Cagliari: ci teneva ad essere in campo col Barcellona. E partirà titolare, così ha deciso l’allenatore. Che ha avuto parole d’elogio per Lorenzo e per gli altri calciatori che hanno recuperato dopo la trasferta sarda: Fabian Ruiz sta bene, anche Osimhen non ha avuto complicazioni. Nessun problema per Di Lorenzo dopo la botta alla testa, ci sarà anche Politano che s’era infortunato contro l’Inter. Sì, è una nota positiva. E poi una nota buona è aver recuperato Politano, che Osimhen non abbia avuto complicazioni al ginocchio, che l’indurimento muscolare di Fabian ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Fiducia a. L’ha ribadita il tecnico del Napoli Lucianoin conferenza stampa. Il capitano ha recuperato dopo l’affaticamento muscolare accusato prima della partita di Cagliari: ci teneva ad essere in campo col. E, così ha deciso l’allenatore. Che ha avuto parole d’elogio pere per gli altri calciatori che hanno recuperato dopo la trasferta sarda: Fabian Ruiz sta bene, anche Osimhen non ha avuto complicazioni. Nessun problema per Didopo la botta alla testa, ci sarà anche Politano che s’era infortunato contro l’Inter. Sì, è una nota positiva. E poi una nota buona è aver recuperato Politano, che Osimhen non abbia avuto complicazioni al ginocchio, che l’indurimento muscolare di Fabian ...

Advertising

DilectisG : RT @napolista: #Spalletti lancia #Insigne: «Lorenzo partirà titolare col #Barcellona, può direzionare il risultato» In conferenza stampa.… - napolista : #Spalletti lancia #Insigne: «Lorenzo partirà titolare col #Barcellona, può direzionare il risultato» In conferenza… - infoitsport : Infortuni Napoli, Corbo lancia l'allarme: 'Confronto Spalletti-preparatori non ha prodotto granché' - ParliamoDiNews : Sportitalia - Cagliari-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti lancia Ounas e Elmas dal 1`, Mazzarri risponde co… - sportli26181512 : Barcellona-Napoli, le probabili formazioni: Xavi lancia il tridente con tutti i nuovi acquisti arrivati nel mercato… -