Spalletti in conferenza | “Insigne e Politano titolari | non ci sono rotazioni”

Advertising

sscnapoli : ?? A breve, in diretta sul canale YouTube, la conferenza stampa pre #NapoliBarça di Mister Spalletti e Giovanni Di L… - Raldushi : RT @DiMarzio: Le parole di #Spalletti alla vigilia di #NapoliBarcellona di #UEL - Pask83307601 : RT @ilsidero: Hanno chiesto a Spalletti da che parte starà Maradona. Da che parte starà. Maradona. Diego Armando Maradona. Quello morto. L'… - GoldelNapoli : Il tecnico azzurro in conferenza ??? - ennio_maione : RT @ilsidero: Hanno chiesto a Spalletti da che parte starà Maradona. Da che parte starà. Maradona. Diego Armando Maradona. Quello morto. L'… -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti conferenza

Le parole diinL'allenatore è poi intervenuto instampa. Queste tutte le sue parole. Dopo la partita dell'andata servirà essere più coraggiosi e aggressivi? 'Può ...''Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso''. Lucianoannuncia battaglia per domani sera allo stadio Maradona, dove il Napoli affronterà il ...''E domani sera - conclude in...''Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso''. Luciano Spalletti annuncia battaglia per domani sera allo stadio Maradona, dove il Napoli affronterà il Barcellona nella partita di ritorno dei s ...«Nulla è impossibile per noi». Luciano Spalletti è convinto della forza del suo Napoli in vista del match di domani sera (inizio alle 21) contro il Barcellona nel ...