Spalletti “Barça grande squadra | Maradona tiferà per noi”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – “In generale chi lotta può perdere e chi non lotta ha già perso. Loro vorranno comandare la partita. Noi dovremo esser bravi fin dall’inizio a fare il nostro calcio e far sentire la nostra presenza in campo, altrimenti rischiamo di rimanere schiacciati e bassi”. Così, in conferenza stampa, il tecnico del Napoli Luciano, alla vigilia della gara di ritorno dei play-off della Europa League, contro il Barcellona, in programma alle 21 al “Diego Armando”.“Sarà una partita difficile. Dovremo fare una battaglia. Sarà importante ‘sparare benè per prendere la giusta posizione in campo. In generale, dobbiamo far leva sulle nostre qualità. Sicuramente dovremo essere più bravi rispetto alla partita di Cagliari, che non siamo riusciti a indirizzare verso le nostre peculiarità. Col Barcellona sarà ancora più complicato. Loro ...