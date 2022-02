Spalletti: «A Cagliari Osimhen ha mostrato l’incazzatura animale, bisogna che ce l’abbia qualcun altro» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Spalletti in conferenza alla vigilia di Napoli-Barcellona. Ho letto molte cose di Maradona e l’ho visto spesso quando è stato chiamato in causa: lui non rimaneva mai con un piede di qua e un piede di là. Lui prendeva posizione, sceglieva dove stare. Non aveva problemi a schierarsi. Io sono convinto che domani sera – visto anche il livello di qualità che ha il club catalano – proverà a stare buono ma poi verrà dalla nostra parte. E noi non avremo dentro la partita un calciatore di questo livello per rompere gli schemi. Tutti insieme però possiamo diventare una squadra degna di Maradona. E Diego sarà lì pronto ad applaudire le bellissime giocate, perché lui era abituato a giocate sensazionali: essendo domani sera uno spettatore, vorrà rivederle. Dopo il gol del pareggio di Cagliari Osimhen ha portato la palla al centro del campo e ha ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 febbraio 2022)in conferenza alla vigilia di Napoli-Barcellona. Ho letto molte cose di Maradona e l’ho visto spesso quando è stato chiamato in causa: lui non rimaneva mai con un piede di qua e un piede di là. Lui prendeva posizione, sceglieva dove stare. Non aveva problemi a schierarsi. Io sono convinto che domani sera – visto anche il livello di qualità che ha il club catalano – proverà a stare buono ma poi verrà dalla nostra parte. E noi non avremo dentro la partita un calciatore di questo livello per rompere gli schemi. Tutti insieme però possiamo diventare una squadra degna di Maradona. E Diego sarà lì pronto ad applaudire le bellissime giocate, perché lui era abituato a giocate sensazionali: essendo domani sera uno spettatore, vorrà rivederle. Dopo il gol del pareggio diha portato la palla al centro del campo e ha ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Spalletti avrà sbagliato (forse) formazione a #Cagliari, ma le offese che ha ricevuto da chi non vedeva l’ora di s… - MarcoDiMaro : Gli spunti più importanti della conferenza di Spalletti. 1) Ospina è il titolare, Meret gioca le coppe. 2) A Cagli… - titty_napoli : RT @AlfredoPedulla: #Spalletti avrà sbagliato (forse) formazione a #Cagliari, ma le offese che ha ricevuto da chi non vedeva l’ora di spara… - napolista : Spalletti: «A Cagliari Osimhen ha mostrato l’incazzatura animale, bisogna che ce l’abbia qualcun altro» «Anche Mar… - partenopeoswiss : RT @AlfredoPedulla: #Spalletti avrà sbagliato (forse) formazione a #Cagliari, ma le offese che ha ricevuto da chi non vedeva l’ora di spara… -