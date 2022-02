“Sono in ospedale”. Francesco Paolantoni, ricoverato dopo l’incidente. Le sue condizioni (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Francesco Paolantoni è il comico napoletano che è nel cast fisso di “Stasera tutto è possibile”. Il programma va in onda in prima serata il mercoledì su Rai2 ed è condotto da Stefano De Martino. Insieme a loro due c’è anche Biagio Izzo: ormai il trio è abbastanza collaudato dopo le esperienze nelle precedenti edizioni che hanno ottenuto anche il favore dei telespettatori. Infatti la passata stagione è stata seguita in media da quasi 2 milioni di spettatori. I tre hanno messo in piedi uno spettacolo dal titolo “Che coppia noi tre”, che li ha visti girare per vari teatri italiani, conquistando in più occasioni il sold out dell’evento. Di base un lavoro di comicità, che è un mix ravvivato di quelle che Sono le attitudini comiche che abbiamo imparato a conoscere negli anni di Biagio Izzo e Francesco ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022)è il comico napoletano che è nel cast fisso di “Stasera tutto è possibile”. Il programma va in onda in prima serata il mercoledì su Rai2 ed è condotto da Stefano De Martino. Insieme a loro due c’è anche Biagio Izzo: ormai il trio è abbastanza collaudatole esperienze nelle precedenti edizioni che hanno ottenuto anche il favore dei telespettatori. Infatti la passata stagione è stata seguita in media da quasi 2 milioni di spettatori. I tre hanno messo in piedi uno spettacolo dal titolo “Che coppia noi tre”, che li ha visti girare per vari teatri italiani, conquistando in più occasioni il sold out dell’evento. Di base un lavoro di comicità, che è un mix ravvivato di quelle chele attitudini comiche che abbiamo imparato a conoscere negli anni di Biagio Izzo e...

