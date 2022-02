Sono il nuovo volto delle monarchie europee (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Mary di Danimarca e Kate Middleton, stili a confronto guarda le foto Future regine, commoner d’origine e competitor nello stile: Kate Middleton e Mary di Danimarca, 40 e 50 anni, si Sono incontrate per la terza volta nella loro vita a Copenhagen dove la duchessa di Cambridge è in visita di studio istituzionale per una ricerca sul disagio mentale. Nel 2011 sempre a Copenhagen per un evento Unicef, nel 2016 al Royal Ascot a Londra e ora, a palazzo reale. Ed è stata subito la gioia dei royal addicted e dei fotografi. Le due reali non hanno deluso in quanto a stile: entrambe hanno ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Mary di Danimarca e Kate Middleton, stili a confronto guarda le foto Future regine, commoner d’origine e competitor nello stile: Kate Middleton e Mary di Danimarca, 40 e 50 anni, siincontrate per la terza volta nella loro vita a Copenhagen dove la duchessa di Cambridge è in visita di studio istituzionale per una ricerca sul disagio mentale. Nel 2011 sempre a Copenhagen per un evento Unicef, nel 2016 al Royal Ascot a Londra e ora, a palazzo reale. Ed è stata subito la gioia dei royal addicted e dei fotografi. Le due reali non hanno deluso in quanto a stile: entrambe hanno ...

Advertising

giusyferreri : Gli occhi sbrilluccicano di gioia, #Cortometraggi nelle mie mani e anche nelle vostre mani! Questa è la track list!… - SuperTennisTv : Nuovo stop per Berrettini, ancora una volta sono gli addominali a creare problemi ?? ?? Forza Matteo! #tennis - Rainbow6IT : La corsa verso il #pgnats parte stasera! ?? I @Cyber_Esport sono tornati dal campionato cadetto della @BeSeriousR6 p… - BullaInterista : Ho chiamato la @EA_FIFA_Italia e mi sono lavato la bocca per l'ennesima porcata subita. Era una cosa che volevo da… - LucaRossi666 : @Agenzia_Ansa Invece di buttar via denaro per milioni di inutili dosi di un nuovo farmaco sperimentale, potevate pr… -