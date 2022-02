Sondaggi politici: Macron aumenta il vantaggio su Marine Le Pen (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sondaggi politici, in Francia Macron sempre avanti con grandi possibilità di riconferma alla presidenza della repubblica per il prossimo mandato, visto che tutte le proiezioni lo danno vincente al ... Leggi su globalist (Di mercoledì 23 febbraio 2022), in Franciasempre avanti con grandi possibilità di riconferma alla presidenza della repubblica per il prossimo mandato, visto che tutte le proiezioni lo danno vincente al ...

Advertising

globalistIT : Come voteranno in #Francia? - Karlo72624998 : Fratelli d'Italia è di nuovo primo nei sondaggi politici - Nmarru : RT @AndresDante23: @RaffaelePizzati @ItaliaViva @lucianonobili @laura_ceruti @PaoloCaioni @AlvisiConci @alexa5313 @GabryContessa @fenice_ri… - Urobertu : RT @salvatorecamma6: @cresce_m La burocrazia italiana è figlia di tutti i politici che negli anni si sono succeduti in questa Italia. Ma vi… - mrcrto : RT @salvatorecamma6: @cresce_m La burocrazia italiana è figlia di tutti i politici che negli anni si sono succeduti in questa Italia. Ma vi… -