Sondaggi Euromedia | Fdi si avvicina al Pd | giù Lega e M5S

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nell’ultimo mese Fratelli d’Italia ha guadagnato il 2,1% dei consensi portandosi al 21% a soli due decimi di distanza dal Pd in calo dello 0,4% al 21,2%. È quanto emerge dairealizzati daper Porta a Porta. Percorso inverso per lache perde l’1,6% e scivola al 16,9%. Giù anche il Movimento 5 Stelle che cede sette decimi e si attesta al 13,7%. Forza Italia guadagna tre decimi e sale all’8,5% mentre Azione/+Europa resta inchiodata al 4,8%. Balzo in avanti per i Verdi che superano di poco la soglia di sbarramento del 3%. Restano dietro Italia Viva (2,3%), quasi raggiunta da Italexit (2%), Mdp-Articolo 1 (1,9%), Sinistra Italiana (1,6%) e altri di centrodestra (1,2%). La quota di indecisi e astenuti è in flessione di mezzo punto al 35,8%. Fonte:Fonte: ...

Un trend questo confermato anche da un sondaggio diResearch riportato nei giorni scorsi ... leggi anche Governo, Draghi minaccia l'addio: si torna al voto in primavera?amari per ...Gli italiano stanno perdendo fiducia in Mario Draghi e isono allarmanti. Come riferisce Alessandra Ghisleri, sondaggista italiana e direttrice diResearch, in un articolo su La Stampa in 20 giorni si è passati da un gradimento del 52,1% ...Per dei sondaggi realizzati da Euromedia Research e Termometro Politico il gradimento nei confronti di Mario Draghi sarebbe in netto calo: Palazzo Chigi così starebbe pensando a una “operazione empati ...Secondo la media dei sondaggi di Termometro politico, il PD è il primo partito italiano con il 21,6% dei consensi ...