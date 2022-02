Soleil Sorge si sfoga contro il triangolo con Alex e Delia al Grande Fratello Vip | “A casa mi stanno vedendo”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 23 febbraio 2022), nella scorsa puntata delVip, ha manifestato tutto il suo malcontento per come siano andate le cose conDuran eBelli. Seduta in salone al fianco della modella, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha commentato tutte le recenti vicende delamoroso più discusso d’Italia. E si è detta amareggiata per le scene di cui si è resa protagonista: “Veramente mi fa schifo“.amareggiata al GF Vip: “Amiin queste scene“ Nel corso della scorsa puntata delVip,Belli eDuran ...