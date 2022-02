Soleil Sorge | Raffaello Tonon critica il bacio con Delia Duran al GFVip 6

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Intervenuto a Mattino 5,ha puzecchiato. Scendendo nel dettaglio, l’opinionista ha attaccato la concorrente del Grande Fratello Vip 6 per ilsaffico scambiato con. Secondo, il loro gesto è stato un insulto alla lotta contro l’omofobia.spara a zero sute la 43^ puntata del Grande Fratello Vip 6, è stato dedicato un ampio spazio alsaffico tra. Intervenuto a Mattino 5, programma condotto da Federica Panicucci su Canale 5,ha sparato a zero sulla 27enne ...

Si avvicina la puntata finale del Grande fratello vip in corso, attesa per il prossimo 14 marzo 2022 su Canale 5 e intanto destano clamore mediatico alcune dichiarazioni disul suo legame instaurato nella Casa con Alex Belli . L'attore ha detto addio al reality nella nuova diretta del gioco del 21 febbraio 2022, occasione in cui l'italo - americana non gli ...Stefania Orlando attacca/ "Smettiamo di dare la colpa solo ai mariti..."Complice la nomination di Soleil che, lunedì sera ... confermando così di aver fatto dei confessionali bomba sulla Sorge. Insomma il clima della prossima puntata serale del GF Vip si preannuncia ...Soleil Sorge rivela al Grande Fratello Vip di aver subito un trauma. «Ebbi un gravissimo incidente e il ragazzo alla guida dopo si suicidò», sono le ...