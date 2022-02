Simest rafforza in America Latina la Guala Pack di Alessandria (Di mercoledì 23 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Guala Pack – importante azienda di Alessandria attiva nel Packaging per il settore alimentare, medicale e della cura della persona – potenzia la propria presenza in Brasile avvalendosi del supporto finanziario di Simest, la società del Gruppo CDP per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane.Simest ha aderito ad aumento di capitale nella Guala Pack Brasil Industria & Comercio, principale realtà operativa sul mercato latino-Americano, con una partecipazione complessiva di 5 milioni di euro di cui la metà a valere sul Fondo di Venture Capital, strumento agevolativo gestito in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.Le nuove risorse hanno contribuito ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) –– importante azienda diattiva nelaging per il settore alimentare, medicale e della cura della persona – potenzia la propria presenza in Brasile avvalendosi del supporto finanziario di, la società del Gruppo CDP per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane.ha aderito ad aumento di capitale nellaBrasil Industria & Comercio, principale realtà operativa sul mercato latino-no, con una partecipazione complessiva di 5 milioni di euro di cui la metà a valere sul Fondo di Venture Capital, strumento agevolativo gestito in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.Le nuove risorse hanno contribuito ...

