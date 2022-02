“Silvio Berlusconi mi ha regalato casa”. Bomba della vip: 1,7 milioni di euro al centro di Roma (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nell’ambito del processo Ruby ter la cantante sassarese Cristina Ravot è stata convocata come teste dal legale dell’ex premier Silvio Berlusconi, l’avvocato Federico Cecconi. L’artista ha risposto alle domande del pm Luca Gaglio e ha spiegato di essersi esibita in alcune serate, “cene molto eleganti”, a Villa Certosa con Mariano Apicella. “La mia foto andò sui giornali come la nuova fidanzata di Berlusconi – ha detto la musicista, che si è anche commossa durante la deposizione – e il mio nome fu impropriamente accostato allo scandalo Ruby, per effetto di questo non ho avuto il rinnovo di un contratto in tv”. Tra i passaggi più importanti della sua deposizione c’è quello che riguarda un regalo fatto dall’ex premier a Cristina Ravot: Silvio Berlusconi “acquistò per me nel 2008 un ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nell’ambito del processo Ruby ter la cantante sassarese Cristina Ravot è stata convocata come teste dal legale dell’ex premier, l’avvocato Federico Cecconi. L’artista ha risposto alle domande del pm Luca Gaglio e ha spiegato di essersi esibita in alcune serate, “cene molto eleganti”, a Villa Certosa con Mariano Apicella. “La mia foto andò sui giornali come la nuova fidanzata di– ha detto la musicista, che si è anche commossa durante la deposizione – e il mio nome fu impropriamente accostato allo scandalo Ruby, per effetto di questo non ho avuto il rinnovo di un contratto in tv”. Tra i passaggi più importantisua deposizione c’è quello che riguarda un regalo fatto dall’ex premier a Cristina Ravot:“acquistò per me nel 2008 un ...

Advertising

LiciaRonzulli : In questi giorni di crisi in #Ucraina c’è nostalgia dello spirito di Pratica di mare e della politica estera di que… - Corriere : Silvio Berlusconi e Marta Fascina avrebbero intenzione di sposarsi - fanpage : Silvio Berlusconi sarebbe dovuto comparire in aula per il processo a carico dell'ex olgettina Giovanna Rigato, ma i… - ciocapiatti : @annapaolaconcia @PaolaMecali @matteorenzi Si riferisce a Silvio Berlusconi? - Stefano___1970 : RT @SabinaGuzzanti: per chi se lo fosse perso, ecco le ultime riflessioni dello statista -