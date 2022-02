Silvio Berlusconi e Marta Fascina nozze in arrivo: l’annuncio “imminente” [FOTO] (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Prima Libero, poi Open. I due giornali hanno dato la notizia di un matrimonio già fissato quello tra Silvio Berlusconi e la fidanzata Marta Fascina. Anche Dagospia ha lanciato la notizia annunciando la data delle nozze che dovrebbero celebrarsi il prossimo 21 marzo ad Arcore. Sul sito diretto da Roberto D’Agostino si legge: “Il profumo … L'articolo Silvio Berlusconi e Marta Fascina nozze in arrivo: l’annuncio “imminente” FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Prima Libero, poi Open. I due giornali hanno dato la notizia di un matrimonio già fissato quello trae la fidanzata. Anche Dagospia ha lanciato la notizia annunciando la data delleche dovrebbero celebrarsi il prossimo 21 marzo ad Arcore. Sul sito diretto da Roberto D’Agostino si legge: “Il profumo … L'articoloinproviene da Velvet Gossip.

LiciaRonzulli : In questi giorni di crisi in #Ucraina c’è nostalgia dello spirito di Pratica di mare e della politica estera di que… - Corriere : Silvio Berlusconi e Marta Fascina avrebbero intenzione di sposarsi - fanpage : Silvio Berlusconi sarebbe dovuto comparire in aula per il processo a carico dell'ex olgettina Giovanna Rigato, ma i… - ElenaSiletti : Speriamo che @PutinatiPres venga distratto dall'invito al matrimonio di Silvio... @berlusconi un grande stratega ????… - zazoomblog : Silvio Berlusconi non si sposa: la smentita - #Silvio #Berlusconi #sposa: #smentita -