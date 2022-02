Silvio Berlusconi e l’ipotesi matrimonio con Marta Fascina: arriva la smentita dal leader di Forza Italia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La notizia dell’imminente matrimonio tra Silvio Berlusconi e la compagna Marta Fascina è finita sulla cresta dell’onda nella giornata di ieri, ma ha trovato smentita in serata. A prendere parola è stato lo stesso leader di Forza Italia che, attraverso una nota, ha precisato di non voler convolare a nozze con la fidanzata. Per celebrare la loro unione, in compenso, il Cavaliere starebbe pensando a qualcosa di speciale. Silvio Berlusconi e Marta Fascina: arriva la smentita dell’ipotesi matrimonio Silvio Berlusconi e Marta Fascina non ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La notizia dell’imminentetrae la compagnaè finita sulla cresta dell’onda nella giornata di ieri, ma ha trovatoin serata. A prendere parola è stato lo stessodiche, attraverso una nota, ha precisato di non voler convolare a nozze con la fidanzata. Per celebrare la loro unione, in compenso, il Cavaliere starebbe pensando a qualcosa di speciale.ladelnon ...

