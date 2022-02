"Siete giornalisti onesti? Allora...". Giorgia Meloni inchioda la Berlinguer: la verità censurata sul vaccino (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Alta tensione a CartaBianca, nella puntata andata in onda su Rai 3 martedì 22 febbraio. Qui, protagoniste di un vero e proprio botta e risposta sono state Giorgia Meloni e Bianca Berlinguer. La leader di Fratelli d'Italia ha ribadito tutta la sua contrarietà al Green pass, che obbliga i lavoratori a vaccinarsi. "Si potevano fare scelte diverse tutelando il diritto al lavoro". Immediata la replica della conduttrice: "Ma come fa a criticare tutto ciò, siamo il Paese più vaccinato al mondo...". "Non è vero", ha controbattuto la Meloni mentre la Berlinguer incalzava: "Perché? Non mi risulta". A quel punto la numero uno di FdI ha citato la Spagna e il Portogallo che hanno più vaccinati di noi. "Il Portogallo è un piccolo Paese..."., ha tentato di arrampicarsi sugli specchi la giornalista. Un colpo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Alta tensione a CartaBianca, nella puntata andata in onda su Rai 3 martedì 22 febbraio. Qui, protagoniste di un vero e proprio botta e risposta sono statee Bianca. La leader di Fratelli d'Italia ha ribadito tutta la sua contrarietà al Green pass, che obbliga i lavoratori a vaccinarsi. "Si potevano fare scelte diverse tutelando il diritto al lavoro". Immediata la replica della conduttrice: "Ma come fa a criticare tutto ciò, siamo il Paese più vaccinato al mondo...". "Non è vero", ha controbattuto lamentre laincalzava: "Perché? Non mi risulta". A quel punto la numero uno di FdI ha citato la Spagna e il Portogallo che hanno più vaccinati di noi. "Il Portogallo è un piccolo Paese..."., ha tentato di arrampicarsi sugli specchi la giornalista. Un colpo ...

