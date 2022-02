Sicilia, l’azienda dei trasporti e il “papello” con il Cencelli per le assunzioni volute dai partiti: “Qui bastano 5 addetti e invece ne abbiamo 25” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) È il 15 febbraio del 2020 e negli uffici del consiglio d’amministrazione dell’Ast, l’azienda Siciliana trasporti, l’analisi è trachant: “Sta diventando l’ufficio di collocamento di Forza Italia”. Così parla il vicepresidente dell’azienda Giuseppe Dalì (che non risulta indagato) mentre discute con il presidente, Gaetano Maria Tafuri, adesso sospeso dal pubblico ufficio. “L’ufficio di collocamento” gestisce il trasporto pubblico urbano e interurbano in Sicilia, ed è partecipata al 100 per cento dalla Regione. Un’azienda integralmente pubblica gestita come un affare privatissimo: questo è il quadro delle indagini della Guardia di finanza di Palermo. Un affare privato, bacino ghiotto dei politici. Dalì parla con Tafuri, considerato fedelissimo dell’ex presidente della Regione, Raffaele Lombardo. Vicino a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) È il 15 febbraio del 2020 e negli uffici del consiglio d’amministrazione dell’Ast,na, l’analisi è trachant: “Sta diventando l’ufficio di collocamento di Forza Italia”. Così parla il vicepresidente delGiuseppe Dalì (che non risulta indagato) mentre discute con il presidente, Gaetano Maria Tafuri, adesso sospeso dal pubblico ufficio. “L’ufficio di collocamento” gestisce il trasporto pubblico urbano e interurbano in, ed è partecipata al 100 per cento dalla Regione. Un’azienda integralmente pubblica gestita come un affare privatissimo: questo è il quadro delle indagini della Guardia di finanza di Palermo. Un affare privato, bacino ghiotto dei politici. Dalì parla con Tafuri, considerato fedelissimo dell’ex presidente della Regione, Raffaele Lombardo. Vicino a ...

romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Sicilia, l’azienda dei trasporti e il “papello” con il Cencelli per le assunzioni volute dai partiti: “Qui bastano 5 a… - Aisha64417632 : RT @fattoquotidiano: Sicilia, l’azienda dei trasporti e il “papello” con il Cencelli per le assunzioni volute dai partiti: “Qui bastano 5 a… - LiveNewsItalia : Sicilia, l’azienda dei trasporti e il “papello” con il Cencelli per le assunzioni volute dai partiti: “Qui bastano… - fattoquotidiano : Sicilia, l’azienda dei trasporti e il “papello” con il Cencelli per le assunzioni volute dai partiti: “Qui bastano… - Rodica17957578 : RT @Giogio47658624: I balocchi di King Nello. Dopo i cavalli di Ambelia ed i giardini di Palazzo d'Orleans, King Nello, il miglior sovrano… -