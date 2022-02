Si spacciava per avvocato e raccontava di un grave incidente dei loro figli: migliaia di euro dalle truffe (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Terracina. Si spacciava per un sedicente avvocato, e chiamava le vittime dei suoi raggiri raccontando che i loro figli avevano accidentalmente investito un motociclista. Le vittime in questione, erano tendenzialmente anziani o categorie fragili, non in grado di verificare prontamente le notizie e i fatti di cui parlava. Il resto del gioco, poi, lo faceva l’ansia che riusciva ad innescare nelle perone. Parlava di un tragico incidente, nella necessità di dover risolvere velocemente la questione. Infine, dopo fiumi di parole e citazioni di verbali mai avvenuti, si faceva consegnare una cospicua somma di denaro. Per diverso tempo è andata avanti la truffa, finché i Carabinieri non lo hanno colto in flagranza di reato, nell’ultimo episodio a Terracina. Leggi anche: Terracina, abusi e ampliamenti non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Terracina. Siper un sedicente, e chiamava le vittime dei suoi raggiri raccontando che iavevano accidentalmente investito un motociclista. Le vittime in questione, erano tendenzialmente anziani o categorie fragili, non in grado di verificare prontamente le notizie e i fatti di cui parlava. Il resto del gioco, poi, lo faceva l’ansia che riusciva ad innescare nelle perone. Parlava di un tragico, nella necessità di dover risolvere velocemente la questione. Infine, dopo fiumi di parole e citazioni di verbali mai avvenuti, si faceva consegnare una cospicua somma di denaro. Per diverso tempo è andata avanti la truffa, finché i Carabinieri non lo hanno colto in flagranza di reato, nell’ultimo episodio a Terracina. Leggi anche: Terracina, abusi e ampliamenti non ...

