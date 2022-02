Shimon Hayut | il truffatore di Tinder | si difende dalle accuse e incolpa Netflix

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Il truffatore di Tinder: Shimon Hayut nega di essere un criminale e attacca il documentario Netflix… -

Ultime Notizie dalla rete : Shimon Hayut

Simon Leviev , o forse sarebbe meglio dire, non ci sta. Dopo essere stato il protagonista, anzi l antagonista, del documentario Netflix Il truffatore di Tinder , l uomo israeliano respinge al mittente ogni accusa. Secondo il ...Classe 1990, al secoloYehuda, prima di cambiare nome in Simon Leviev, alla fine del docufilm su Netflix aveva ripreso a condurre una vita lussuosa in Israele proponendosi come ...Una volta conquistate da questo stile di vita e dai suoi modi romantici, alle donne venivano chiesti prestiti sempre più ingenti che Hayut non restituiva mai. Secondo le testimonianze si tratterebbe ...Parlando infatti con Inside Edition, Shimon Ayut, protagonista de Il Truffatore di Tinder si è difeso da tutte le accuse ...