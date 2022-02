Serie Tv notizie 23 febbraio: Emmy Rossum sarà la mamma di Tom Holland in The Crowded Room di Apple (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Emmy Rossum in The Crowded Room di Apple Tv+ sarà la mamma di Tom Holland – notizie Serie tv 23 febbraio notizie Serie tv 23 febbraio – Emmy Rossum entra nel cast di The Crowded Room antologia di Apple Tv+ scritta da Akiva Goldsman e prodotta da New Regency. La prima stagione composta da 10 episodi è basata in parte sulla vita di Goldsman e in parte sulla biografia di Daniel Keyes The Minds of Billy Millgan. Ogni stagione della Serie racconterà storie di persone che sono riuscite a convivere con le proprie malattie mentali. L’ex Shameless ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 23 febbraio 2022)in ThediTv+ladi Tomtv 23tv 23entra nel cast di Theantologia diTv+ scritta da Akiva Goldsman e prodotta da New Regency. La prima stagione composta da 10 episodi è basata in parte sulla vita di Goldsman e in parte sulla biografia di Daniel Keyes The Minds of Billy Millgan. Ogni stagione dellaracconterà storie di persone che sono riuscite a convivere con le proprie malattie mentali. L’ex Shameless ...

