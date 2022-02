Serie A, presentate quattro candidature per il ruolo di presidente di Lega (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Le candidature ufficiali presentate per il ruolo di presidente di Lega Serie A sono quattro. Ecco i nomi Come riportato da Calcio e Finanza, sono ad oggi quattro le candidature ufficiali presentate per il ruolo di presidente della Lega Serie A. Inoltre, c’è tempo fino a venerdì, giorno in cui andrà in scena l’assemblea di Lega, per presentare la propria candidatura ufficiale. Al momento, in nomi dei quattro manager che hanno ufficialmente confermato la propria candidatura sono: Carlo Bonomi, presidente di Confindustria; Lorenzo Bini Smaghi, economista; Lorenzo Casini, Capo di Gabinetto del ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Leufficialiper ildidiA sono. Ecco i nomi Come riportato da Calcio e Finanza, sono ad oggileufficialiper ildidellaA. Inoltre, c’è tempo fino a venerdì, giorno in cui andrà in scena l’assemblea di, per presentare la propria candidatura ufficiale. Al momento, in nomi deimanager che hanno ufficialmente confermato la propria candidatura sono: Carlo Bonomi,di Confindustria; Lorenzo Bini Smaghi, economista; Lorenzo Casini, Capo di Gabinetto del ...

