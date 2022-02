Serie A | Datome e un Olimpia Milano senza limiti | Puntiamo alla perfezione

Advertising

basketinside360 : Olimpia Milano, parola di Datome: 'Sai che Messina ti spingerà a raggiungere la perfezione, lui è il capo. Punto' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Datome

Capitano di questa spedizione azzurra in assenza di Gigiimpegnato con Milano in Eurolega il capocannoniere dellaA Amedeo Della Valle : 'E' un bellissimo gruppo, ragazzi che si ...69 - 63 il punteggio finale con 22 punti di Sergio Rodriguez e 12 di Luigie Devon Hall . La ... La neo - promossa (che fino a otto anni fa militava ancora in terza) è arrivata fino a ...Gigi Datome, pilastro dell’A|X Armani Exchange Milano, commenta ad Elisabetta Ferri sul “Corriere dello Sport” il suo secondo successo consecutivo nella Frecciarossa Final Eight ammettendo che questa ...Il giocatore dell'Olimpia Milano ha parlato dopo la vittoria della Coppa Italia, toccando più temi FINAL EIGHT PESARO Vincere davanti al pubblico è tutta ...