Serie A, caso plusvalenze: affari con la Juve, altro club indagato (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Goal News ? La Serie A è turbata dalla confusione causata da plusvalenze fittizie. La Procura federale ha avviato un'indagine sulla Juventus e su molti altri club italiani. Un'altra azienda italiana di lunga data non è rimasta soddisfatta delle ultime notizie in merito. Guadagni di capitale immaginari del caos: la Serie sta attraversando un periodo molto complicato. I pubblici ministeri federali hanno deciso di indagare sui club italiani che potrebbero aver fatto mosse sottili negli ultimi anni. L'indagine prosegue, coinvolgendo altre importanti società. Secondo le ultime notizie, anche la Samp è stata coinvolta nel pasticcio fittizio delle plusvalenze. Il club Dorian ha già iniziato a preparare tutti gli atti per difendersi in caso ... Leggi su goalnews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Goal News ? LaA è turbata dalla confusione causata dafittizie. La Procura federale ha avviato un'indagine sullantus e su molti altriitaliani. Un'altra azienda italiana di lunga data non è rimasta soddisfatta delle ultime notizie in merito. Guadagni di capitale immaginari del caos: lasta attraversando un periodo molto complicato. I pubblici ministeri federali hanno deciso di indagare suiitaliani che potrebbero aver fatto mosse sottili negli ultimi anni. L'indagine prosegue, coinvolgendo altre importanti società. Secondo le ultime notizie, anche la Samp è stata coinvolta nel pasticcio fittizio delle. IlDorian ha già iniziato a preparare tutti gli atti per difendersi in...

Advertising

AlfonsoFofo60 : RT @HankSchrader88: Speriamo che se ne vada, perché uno così non ve lo meritate. Sapete per caso quante sconfitte con lui in campo dal prim… - akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: ????Il Regno Unito annuncerà oggi 'una prima serie' di sanzioni economiche che 'colpiranno duramente la #Russia' dopo il… - solfabia : @v3ronica08 Qui non è questione di rapporti tra sorelle ma di dinamiche familiari e problematiche ben più serie che… - CalcioNapoli24 : - bvbynicoo : foto a caso>>foto serie -