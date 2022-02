Sequestrati i beni per migliaia di euro a un evasore totale, l'operazione della Finanza dopo la condanna definitiva (Di mercoledì 23 febbraio 2022) FANO - La Compagnia di Fano, su disposizione del Tribunale di Pesaro, ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta o per equivalente di denaro, beni e ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 23 febbraio 2022) FANO - La Compagnia di Fano, su disposizione del Tribunale di Pesaro, ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta o per equivalente di denaro,e ...

Advertising

poliziadistato : Salerno, operazione di #Squadramobile coordinata da #SCO e #DCA Sequestrati beni e assetti societari del valore di… - blogsicilia : #notizie #sicilia Camorra, beni per 30 milioni sequestrati a 2 imprenditori Casertani - - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Camorra, beni per 30 milioni sequestrati a 2 imprenditori Casertani - - Yogaolic : RT @rep_napoli: Camorra, sequestrati 200 milioni di beni a imprenditore del settore trasporti [aggiornamento delle 08:50] - Italpress : Beni per 800 milioni sequestrati a tre imprenditori Calabresi -