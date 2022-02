Se Atene piange Sparta non ride: allarme infortuni per la Juventus, Dybala è un caso (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Abbiamo scritto nei giorni scorsi di quanto gli infortuni stiano condizionando – vuoi o non vuoi – alcuni risultati del Napoli. Abbiamo contato gli infortuni muscolari patiti dai calciatori del Napoli: fino a qualche settimana fa erano diciotto poi s’è aggiunto l’affaticamento di Insigne e il problema di Malcuit nella partita col Cagliari. Siamo a quota venti, e abbiamo escluso tutti gli stop d’altra natura: traumatici, relativi al Covid e così via. Anche la stagione della Juventus, scrive la Gazzetta, è fortemente condizionata dagli infortuni. La lista degli indisponibili si è allungata ulteriormente dopo la sfida di Champions col Villarreal, portando a sette (e pochi recuperabili a breve) gli assenti per la prossima trasferta di Empoli (Chiesa, Chiellini, Rugani, Dybala, Bernardeschi, Alex Sandro e ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Abbiamo scritto nei giorni scorsi di quanto glistiano condizionando – vuoi o non vuoi – alcuni risultati del Napoli. Abbiamo contato glimuscolari patiti dai calciatori del Napoli: fino a qualche settimana fa erano diciotto poi s’è aggiunto l’affaticamento di Insigne e il problema di Malcuit nella partita col Cagliari. Siamo a quota venti, e abbiamo escluso tutti gli stop d’altra natura: traumatici, relativi al Covid e così via. Anche la stagione della, scrive la Gazzetta, è fortemente condizionata dagli. La lista degli indisponibili si è allungata ulteriormente dopo la sfida di Champions col Villarreal, portando a sette (e pochi recuperabili a breve) gli assenti per la prossima trasferta di Empoli (Chiesa, Chiellini, Rugani,, Bernardeschi, Alex Sandro e ...

