Scopre dopo 12 anni che il marito ha falsificato la sua firma e divorziato da lei a sua insaputa: l’uomo si è risposato e ha un altro figlio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Una donna inglese ha scoperto dopo 12 anni che il marito aveva non solo falsificato la sua firma e ottenuto il divorzio, ma che si era anche risposato e aveva avuto un figlio. Siamo nel Berkshire, Regno Unito, come si legge sul Times: Rachpal e Kewal Randhawa si erano sposati nel 1978 a Slough e nel 2009 avevano deciso di separarsi consensualmente, senza però mai parlare di divorzio, tanto che presenziavano ancora agli appuntamenti familiari e con gli amici come marito e moglie. Sembra che in tutto questo tempo alla donna fossero arrivate voci circa la nuova vita del marito, ma che costui avesse sempre negato con lei di avere un’altra famiglia. Di recente, questi rumors si sono fatti sempre più insistenti, tanto che lei ha deciso di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Una donna inglese ha scoperto12che ilaveva non solola suae ottenuto il divorzio, ma che si era anchee aveva avuto un. Siamo nel Berkshire, Regno Unito, come si legge sul Times: Rachpal e Kewal Randhawa si erano sposati nel 1978 a Slough e nel 2009 avevano deciso di separarsi consensualmente, senza però mai parlare di divorzio, tanto che presenziavano ancora agli appuntamenti familiari e con gli amici comee moglie. Sembra che in tutto questo tempo alla donna fossero arrivate voci circa la nuova vita del, ma che costui avesse sempre negato con lei di avere un’altra famiglia. Di recente, questi rumors si sono fatti sempre più insistenti, tanto che lei ha deciso di ...

