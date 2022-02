Sciopero Tim a Milano | da Bergamo 250 lavoratori | “Pronti a difendere il futuro occupazionale”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) È un’adesione che si aggira “attorno al 50%” quella che i sindacati hanno registrato mercoledì 23 febbraio tra iTim a, nel giorno dellonazionale dell’azienda. Nella nostra provincia sono circa 250 i dipendenti, fra tecnici e venditori attivi sul territorio più i colleghi della sede di via Zanica. Da qui una delegazione mercoledì mattina ha raggiunto in bus il presidio regionale organizzato a, davanti a Palazzo Lombardia. “Il percorso per la creazione di una rete unica nazionale, favorito dal memorandum di agosto 2020, condiviso con Cassa Depositi e Prestiti e con il Governo, è sostanzialmente fallito – si legge nella nota unitaria regionale di SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL – Durante le fasi più acute della pandemia Tim ha dimostrato di essere un’azienda necessaria per il ...

Advertising

TgrRai : RT @TgrRaiPiemonte: Sciopero Tim, 300 lavoratori in Piazza Castello - TgrRaiPiemonte : Sciopero Tim, 300 lavoratori in Piazza Castello - Czinforma : - CGILModena : RT @SlcCgil: ?? Sciopero nazionale #Tim, a Roma il sit-in di lavoratrici e lavoratori davanti al @MISE_GOV. Guarda il video realizzato da @c… - FISTel_Lazio : RT @framario71: Al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori del Gruppo #TIM Sciopero e Manifestazione Unitaria Contro un progetto di sco… -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero Tim

... il Dottor Turco, per approfondire quanto sta accadendo rispetto alla vicenda riguardante la società telefonica In data odierna, in occasione dellonazionale proclamato nel gruppo, una ..., oggi giornata dinazionale contro le ipotesi di scorporo della rete, per l'unicità dell'azienda contro lo "spezzatino" e a difesa della tenuta occupazionale delle lavoratrici e dei ...Il sit in davanti alla Prefettura a Potenza. Circa mille gli operatori in Basilicata. Chiedono che venga salvaguardato il patrimonio di competenze dell'azienda e propongono una rete unica nazionale ...Le preoccupazioni di sindacati e addetti in vista del cda del 2 marzo che dovrà approvare il piano industriale: si va verso lo scorporo di rete e servizi ...