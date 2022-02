Scienza | in arrivo le “uova senza galline” | bio-albumi prodotti con l’agricoltura cellulare

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Circa dieci milioni di euro per la startup finlandese Onego Bio. L’azienda sta per commercializzare una tecnologia rivoluzionaria per produrre “l’uovogallina” ovvero, un bio-albumeuso di animali. Il nuovo bio-albume e’ una proteina dell’uovo priva di animali, prodotta con uno specifico processo di fermentazione di precisione che crea identiche proteine dell’albumebisogno di animali. L’azienda ritiene che la domanda di proteine dell’albumeanimali aumentera’ a livello globale, perche’ l’allevamento intensivo di animali causa molti rischi ambientali, come l’uso eccessivo della terra, le emissioni di gas serra, la scarsita’ d’acqua e il rischio di pandemie globali. La startup biotecnologica finlandese ha infatti annunciato la chiusura di un seed round da 10 milioni di euro con la partecipazione ...

Advertising

SulPanaro : “Mese della scienza”: ricco carnet di eventi a Novi - PietroBassi_ : L'arrivo della bella stagione è l'occasione per aprire nuovamente le pagine di 'Primavera silenziosa' di Rachel Car… - La_gaia_scienza : @Alyenante Intendi sbronza da tisana e fermenti lattici ovviamente. Arrivo. - KRISKSB : @Beverari_M @LaStampa Sì,versol'estate, coi virus respiratori che tendono a 'dissolversi' al sole! X esaurire le sc… - VaeVictis : RT @dottcorbelli: @gr_grim La scienza: - il 99.1% delle infezioni è da omicron 1.0 - i vaccini mRNA non fanno NULLA contro omicron, compres… -

Ultime Notizie dalla rete : Scienza arrivo

Il Denaro

Dove potevamo organizzare lo stoccaggio? In prossimità del porto di, quindi Salerno che è lo ... Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e laLa famiglia Alder Lake per il segmento consumer è ufficialmente completa. Dopo l'dei modelli desktop con moltiplicatore sbloccato e la presentazione ufficiale di Intel Alder Lake Mobile , è arrivato il momento di scoprire i modelli pensati per la maggiore efficienza ...Onego Bio. sta per commercializzare una tecnologia rivoluzionaria per produrre "l'uovo senza gallina" ovvero, un bio-albume senza uso di animali.La decisione sulle strutture a cui saranno assegnate è competenza delle regioni. Una volta che l'AIFA ha liberato i lotti, questi verranno distribuiti. Il nome del vaccino è Nuvaxovid e andrà in distr ...