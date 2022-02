Sci alpino, Coppa Europa 2022: il francese Amiez vince lo slalom di Almaasa, settimo Liberatore (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Prima vittoria in carriera in Coppa Europa per Steven Amiez. Il francese si è imposto nel secondo slalom di Almaasa, rimontando dalla terza posizione a metà gara. Dei migliori della prima manche il transalpino è l’unico ad essere arrivato al traguardo, visto che sono usciti sia l’americano Jett Seymour sia il lo spagnolo Joaquim Salarich, rispettivamente primo e secondo. Sul podio ci salgono il norvegese Alexander Steen Olsen (+0.57) e lo svizzero Tanguy Nef (+0.58). Bel recupero del tedesco Fabian Himmelsbach (+0.81) dalla tredicesima alla quarta posizione. Quinto posto per il vincitore di ieri, lo svizzero Noel Von Gruenigen (+0.84), che ha preceduto il francese Augustin Bianchini (+0.90) e lo spagnolo Juan Del Campo (+0.96). Stesso distacco ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Prima vittoria in carriera inper Steven. Ilsi è imposto nel secondodi, rimontando dalla terza posizione a metà gara. Dei migliori della prima manche il transè l’unico ad essere arrivato al traguardo, visto che sono usciti sia l’americano Jett Seymour sia il lo spagnolo Joaquim Salarich, rispettivamente primo e secondo. Sul podio ci salgono il norvegese Alexander Steen Olsen (+0.57) e lo svizzero Tanguy Nef (+0.58). Bel recupero del tedesco Fabian Himmelsbach (+0.81) dalla tredicesima alla quarta posizione. Quinto posto per il vincitore di ieri, lo svizzero Noel Von Gruenigen (+0.84), che ha preceduto ilAugustin Bianchini (+0.90) e lo spagnolo Juan Del Campo (+0.96). Stesso distacco ...

