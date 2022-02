Sci alpino, ben 10 azzurre convocate per il weekend di Coppa del Mondo sulla Mont Lachaux (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Archiviata la parentesi olimpica si riapre il capitolo dedicato alla Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Donne impegnate in Svizzera a Crans Montana per una doppia discesa libera, appuntamenti che contribuiranno a definire la classifica di specialità presieduta dalla vice Campionessa Olimpica Sofia Goggia. I tecnici azzurri hanno chiamato a raccolta un contingente molto nutrito per la trasferta elvetica, sono addirittura 10 infatti le specialiste delle porte larghe che si disimpegneranno sul versante del Canton Vallese. Oltre alle regular Federica Brignone, Sofia Goggia, Nadia Delago, Nicol Delago, Francesca Marsaglia ed Elena Curtoni spazio alle giovani leve Roberta Melesi, Karoline Pichler, Elena Dolmen e all’esordiente Monica Zanoner. Niente gare veloci per Marta Bassino, che ha preferito dedicarsi al gigante ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Archiviata la parentesi olimpica si riapre il capitolo dedicato alladeldi scifemminile. Donne impegnate in Svizzera a Cransana per una doppia discesa libera, appuntamenti che contribuiranno a definire la classifica di specialità presieduta dalla vice Campionessa Olimpica Sofia Goggia. I tecnici azzurri hanno chiamato a raccolta un contingente molto nutrito per la trasferta elvetica, sono addirittura 10 infatti le specialiste delle porte larghe che si disimpegneranno sul versante del Canton Vallese. Oltre alle regular Federica Brignone, Sofia Goggia, Nadia Delago, Nicol Delago, Francesca Marsaglia ed Elena Curtoni spazio alle giovani leve Roberta Melesi, Karoline Pichler, Elena Dolmen e all’esordiente Monica Zanoner. Niente gare veloci per Marta Bassino, che ha preferito dedicarsi al gigante ...

