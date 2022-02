(Di mercoledì 23 febbraio 2022) La società ha sede in Lombardia ed è attiva in tutta Europa nel settore della rateizzazione dei pagamenti

Advertising

aVg : #Scalapay ha chiuso un round da 497 milioni di dollari: è il primo, vero #unicorno italiano - NewsPadania : RT @RiccardoLuna: Scalapay ha chiuso un round da 497 milioni di dollari: è il primo, vero unicorno italiano - alessionisi : RT @RiccardoLuna: Scalapay ha chiuso un round da 497 milioni di dollari: è il primo, vero unicorno italiano - DigitaliansEU : RT @RiccardoLuna: Scalapay ha chiuso un round da 497 milioni di dollari: è il primo, vero unicorno italiano - davidcasalini : RT @RiccardoLuna: Scalapay ha chiuso un round da 497 milioni di dollari: è il primo, vero unicorno italiano -

Ultime Notizie dalla rete : Scalapay chiuso

haun round di investimento da 497 milioni di di dollari , da investitori come Tencent e Willoughby Capital con la partecipazione di Tiger Global, Gangwal, Moore Capital, Deimos e ...attualmente collabora con, tra gli altri, Decathlon, Calzedonia, Moschino, Samsonite, Nike e Pandora.è stata fondata da Simone Mancini e Johnny Mitrevski nel 2019. Il team ...In alto, un banner: “Scalapay unicorno italiano ??, chiude un round di Serie B da 497 mln di dollari”, con un link al post Linkedin in cui la piattaforma Bnpl fondata nel 2019 da Simone Mancini e ...Scalapay ha raccolto 497 milioni di dollari di investimenti Series B. L’azienda ha raccolto ad oggi oltre 700 milioni di dollari ...