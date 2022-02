Scaffali vuoti nei supermercati per il blocco dei tir? (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Per adesso il fermo nazionale dell’autotrasporto, che era stato minacciato da Unatras in caso di esito negativo del confronto, non è stato proclamato. Continuano a trattare governo e maggiori associazioni dell’autotrasporto... Leggi su europa.today (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Per adesso il fermo nazionale dell’autotrasporto, che era stato minacciato da Unatras in caso di esito negativo del confronto, non è stato proclamato. Continuano a trattare governo e maggiori associazioni dell’autotrasporto...

Ultime Notizie dalla rete : Scaffali vuoti Federalimentare: blocco trasporti potrebbe causare scaffali vuoti ... il pericolo è che la materia prima non arrivi più alle aziende alimentari che devono lavorarla e che, quindi, torni la paura degli scaffali vuoti nei supermercati. È necessario - spiega - che i ...

Fjord Trends 2022: cambia il rapporto delle persone con il lavoro, la tecnologia, l'ambiente La fine dell'era dell'abbondanza? - Nell'ultimo anno, molti di noi sono stati testimoni e hanno avuto esperienza diretta di scaffali vuoti, bollette energetiche in aumento e carenze nei servizi ...

Coldiretti con la mucca sotto la Prefettura: "Impennata dei prezzi insostenibile" Non è possibile che il prezzo del latte sia così basso rispetto al resto del mondo, grande criticità sono i costi energetici, aumentati per tutti, e che chiaramente ora sono insostenibili”. Stamattina ...

