Sassari, il posto da ricercatore in topografia antica non lo vince il topografo antico ma un architetto. L'università: "Iter da rianalizzare" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dal 18 febbraio il Dipartimento di Architettura, design e urbanistica delL'università di Sassari ha un nuovo ricercatore in topografia antica. La Commissione d'esame, scelta con decreto del magnifico rettore Gavino Mariotti, ha individuato un architetto come vincitore della procedura di valutazione comparativa. Ma sul concorso ha avanzato dei dubbi uno dei quattro candidati, Paolo Storchi. Che – a differenza del vincitore – è proprio un topografo antico, ma è anche l'unico a non aver conseguito nemmeno l'idoneità per il posto. A suo parere un'ingiustizia, addirittura premeditata, al punto da inviare già il 13 gennaio – il giorno precedente la prova orale – una pec all'associazione "Trasparenza e merito" prevedendo il nome del ...

