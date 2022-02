Sarà l’habitat perfetto per gli astronauti | presentata la nuova stazione orbitante

Leggi su curiosauro

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Le agenzie internazionali stanno studiando nuove soluzioni per creareper gliin viaggio per raggiungere la Luna o Marte, in vista delle prossime missioni spaziali. La Lockheed Martin ha lavorato a lungo al progetto di una Deep Space Gateway, ovvero di unatra la Terra e la Luna… Scopriamo di cosa si tratta. Lacislunare (captured) – curiosauro.itUnacislunare, posta a metà strada fra Terra e Luna: un habitat ideale per gliin partenza per le basi lunari Laposta in un’orbita molto ...