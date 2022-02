Sanzioni alla Russia, tutti i rischi per l’export italiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb – Le Sanzioni alla Russia non sono un rischio solo per il caro gas, ma anche per l’export italiano ad Est, che potrebbe subire numerose ripercussioni, come già molte regioni denunciano, su prodotti specifici come sugli indotti generali. Le Sanzioni alla Russia rischiano di danneggiare l’export Come riporta l’Ansa, con circa 12 milioni di bottiglie all’anno, il mercato russo è destinatario delle esportazioni di circa il 25% dell’Asti doc. Su un settore particolare, dunque, già si intravedono i possibili rischi – denunciati da Confagri – di ciò che sta accadendo in Ucraina e delle reazioni occidentali. Ma l’elenco delle situazioni potenzialmente danneggiate non è corto. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb – Lenon sono uno solo per il caro gas, ma anche perad Est, che potrebbe subire numerose ripercussioni, come già molte regioni denunciano, su prodotti specifici come sugli indotti generali. Leano di danneggiareCome riporta l’Ansa, con circa 12 milioni di bottiglie all’anno, il mercato russo è destinatario delle esportazioni di circa il 25% dell’Asti doc. Su un settore particolare, dunque, già si intravedono i possibili– denunciati da Confagri – di ciò che sta accadendo in Ucraina e delle reazioni occidentali. Ma l’elenco delle situazioni potenzialmente danneggiate non è corto. ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitar… - Antonio_Tajani : L'Ue e l'Italia rispondano con fermezza. Sanzioni alla Russia proporzionate alle violazioni del diritto internazion… - lauraboldrini : #Putin riconoscendo l’indipendenza del #Donbass agisce in sfregio alla legalità internazionale. Giuste le sanzioni… - flancini : @cecilia_brighi @Treccani @SabatucciEU e sull'Olanda ha già spiegato Brighi. Inoltre, come ho spiegato nell'articol… - GuidoDallorso : RT @Il_Vitruviano: Le sanzioni europee alla Russia. -