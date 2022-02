Sanità: congresso microbiologi clinici italiani al via sabato a Rimini (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - "L'esperienza del Covid ci lascia in eredità insegnamenti importanti dai quali occorre ripartire per organizzare una Sanità in grado di non farsi più trovare impreparata a fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione più efficace passa attraverso una spiccata attività diagnostica microbiologica territoriale, la definizione di un piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in gioco. In un quadro nuovo i microbiologi cinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a disposizione del Paese la propria esperienza e conoscenza”. È su queste premesse che si apre a Rimini, sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49° congresso nazionale dell'Associazione microbiologi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - "L'esperienza del Covid ci lascia in eredità insegnamenti importanti dai quali occorre ripartire per organizzare unain grado di non farsi più trovare impreparata a fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione più efficace passa attraverso una spiccata attività diagnosticaca territoriale, la definizione di un piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in gioco. In un quadro nuovo icinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a disposizione del Paese la propria esperienza e conoscenza”. È su queste premesse che si apre a26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49°nazionale dell'Associazione...

